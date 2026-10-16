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Петиція про відбудову книжкового ринку на «Почайній» провалилася: підсумки голосування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Петиція про відбудову книжкового ринку на «Почайній» провалилася: підсумки голосування
Наслідки російської атаки у Києві 16 серпня 2026 року
фото: Громадське

Автор петиції пропонував залучати до відбудови ринку державу, бізнес-структури, меценатів та благодійні фонди

Петиція про відбудову книжкового ринку біля станції метро «Почайна», відомого як «Петрівка», знищеного внаслідок російського обстрілу в ніч на 16 серпня 2026 року, не набрала необхідної для розгляду кількості голосів. Про це йдеться на сайті електронних петицій Київської міської ради, інформує «Главком»

Збір підписів розпочався 17 серпня 2026 року і офіційно завершився у жовтні.

«В ніч на 16 серпня 2026 року російські терористи завдали ракетного удару по столиці, і три ракети влучили на територію книжкового ринку біля станції метро «Почайна», знищивши його вщент. Книжковий ринок — це своєрідний духовний центр Києва. Сотні тисяч містян приїжджали сюди за улюбленими книжками, і для багатьох киян книжковий ринок став і місцем нових знань, нових знайомств і місцем роботи», – йдеться у тексті петиції.

Автор ініціативи пропонував залучати до відбудови державний сектор економіки, бізнес-структури та приватних меценатів та благодійні фонди.

За два місяці збору підписів про відбудову книжкового ринку біля станції метро «Почайна», який розпочався розпочався 17 серпня 2026 року, ініціативу підтримали 879 містян, за необхідної мінімальної кількості у шість тисяч голосів, аби це питання винесли на розгляд столичної влади. 

Нагадаємо, в ніч проти 16 серпня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Відомо про трьох поранених та пожежі в Оболонському й Голосіївському районах. Пошкоджене скління на станції метро «Почайна», пожежа охопила книжковий ринок «Петрівка». Після цього інвестиційна компанія BGV Group Management запропонувала тимчасово надати торгові площі на Печерському ринку продавцям з книжкового ринку на станції метро «Почайна», які втратили місця.

До слова, внаслідок атаки російського безпілотника у Київській області 28 серпня знищено склад, де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки видавництв, зокрема «Уроборос», «Основи» та Vivat. 

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Теги: Київ обстріл КМДА петиція метро бізнес ринок

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