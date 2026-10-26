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Окупанти атакували Вінниччину: деталі від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували Вінниччину: деталі від влади
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Унаслідок атаки РФ постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури

Сьогодні, 26 жовтня, російська терористична армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури. Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Унаслідок атаки постраждали люди.

Також близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

Як повідомлялося, російська терористична армія атакувала Чернігівщину. Унаслідок цього травмовано двох людей.

До слова, 25 жовтня ввечері у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

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Теги: війна Вінниччина

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