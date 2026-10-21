Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних

Наразі встановлюються усі деталі злочину

Правоохоронці затримали фігурантів, причетних до подвійного вбивства жінок у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними Нацполіції, вбивства сталися у середмісті 20 жовтня ввечері в одній з квартир будинку на вул. Олексія Береста. Там із ножовими пораненнями в області шиї та тулуба були виявлені тіла 46-річної власниці помешкання та її 47-річної знайомої.

«Потерпілі відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років, один з яких самовільно залишив військову частину, й разом вживали алкоголь. У ході раптово виниклого конфлікту жертвам завдали смертельних тілесних ушкоджень, а після скоєного зловмисники втекли. Менш ніж за годину співробітники Вінницького райуправління та оперативники Управління карного розшуку встановили особи фігурантів й затримали їх у різних районах міста», – йдеться у повідомленні.

Дії затриманих кваліфіковані, як умисне вбивство двох людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

«Зараз із затриманими тривають слідчі дії та встановлюються усі деталі злочину. У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі», – наголосили поліцейські.

До слова, на Рівненщині завершено досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві військового ЗСУ. Неповнолітня мала романтичні почуття до свого куратора з Росії, який пообіцяв допомогти їй виїхати на окуповану територію після виконання завдання.