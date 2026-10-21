Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних
фото: Національна поліція України

Наразі встановлюються усі деталі злочину

Правоохоронці затримали фігурантів, причетних до подвійного вбивства жінок у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними Нацполіції, вбивства сталися у середмісті 20 жовтня ввечері в одній з квартир будинку на вул. Олексія Береста. Там із ножовими пораненнями в області шиї та тулуба були виявлені тіла 46-річної власниці помешкання та її 47-річної знайомої.

Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних фото 1
Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних фото 2

«Потерпілі відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років, один з яких самовільно залишив військову частину, й разом вживали алкоголь. У ході раптово виниклого конфлікту жертвам завдали смертельних тілесних ушкоджень, а після скоєного зловмисники втекли. Менш ніж за годину співробітники Вінницького райуправління та оперативники Управління карного розшуку встановили особи фігурантів й затримали їх у різних районах міста», – йдеться у повідомленні.

Дії затриманих кваліфіковані, як умисне вбивство двох людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). 

«Зараз із затриманими тривають слідчі дії та встановлюються усі деталі злочину. У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі», – наголосили поліцейські.

До слова, на Рівненщині завершено досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві військового ЗСУ. Неповнолітня мала романтичні почуття до свого куратора з Росії, який пообіцяв допомогти їй виїхати на окуповану територію після виконання завдання.

Теги: вбивство Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

84-річна Юлія Дольст під час заняття на тренажері
Вінничанка Юлія Дольст у 84 роки викладає фізкультуру
26 вересня, 16:15
Прокуратура підготувала для Ігора М. підозру за трьома статтями
Суд заарештував українця, який влаштував різанину в польському монастирі. У справі є нова деталь
26 вересня, 17:59
Територія початкової школи в селі Сташков після нападу 13-річного учня
У Словаччині 13-річний учень убив учительку й поранив ще двох людей
29 вересня, 17:10
Ірина Фаріон загинула увечері 19 липня 2024 в Львівській лікарні після скоєного замаху на неї
В Україні розпочалися зйомки документального фільму про вбивство Ірини Фаріон
6 жовтня, 15:01
Смертний вирок Крісті Пайк залишається чинним попри невдалу страту
Засуджена до смерті американка прийшла до тями після невдалої страти
7 жовтня, 11:34
Волочиський райсуд виніс жінці виправдальний вирок
На Хмельниччині суд виправдав жінку, яка зарізала свого чоловіка
4 жовтня, 15:14
Спочатку коту провели ендодонтичне лікування
У Вінниці ветеринари встановили коту «золоті» ікла за 45 тис. грн
6 жовтня, 20:51
Також у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру
Окупанти атакували Вінницю: четверо людей постраждали
16 жовтня, 17:48
Трагедія сталася на минулих вихідних близько 20:00 на Контрактовій площі
Забіг у магазин і помер на очах нападника: подробиці вбивства 18-річного юнака на Подолі
14 жовтня, 16:40

Новини

Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних
Убивство двох жінок у центрі Вінниці: поліцейські затримали підозрюваних
Росіяни атакували Вінниччину: комунальники відновили подачу води
Росіяни атакували Вінниччину: комунальники відновили подачу води
Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за час війни: які наслідки
Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за час війни: які наслідки
Вінниця залишилася без світла через російську атаку
Вінниця залишилася без світла через російську атаку
«Двері водій прив’язував мотузком». На Вінниччині діти випали зі шкільного автобуса під час поїздки
«Двері водій прив’язував мотузком». На Вінниччині діти випали зі шкільного автобуса під час поїздки
Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п’яти областях
Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п’яти областях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
60K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
58K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua