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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти росіян
На Таврійському напрямку за добу знищено 36 одиниць військової техніки
фото з відкритих джерел

Загальні втрати ворога за добу склали 531 особу, п’ять окупантів здалися в полон

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів про втрати окупантів за добу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За інформацією генерала, на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів. Загальні втрати ворога склали 531 особу, п’ять окупантів здалися в полон.

«Знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено», – уточнив командувач.

Тарнавський додав, що Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Раніше генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну. 

Нагадаємо, що 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї. 

До слова, днями президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

Як повідомлялося, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Теги: полон втрати ворог війна

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