На Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти росіян

На Таврійському напрямку за добу знищено 36 одиниць військової техніки

Загальні втрати ворога за добу склали 531 особу, п’ять окупантів здалися в полон

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів про втрати окупантів за добу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією генерала, на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів. Загальні втрати ворога склали 531 особу, п’ять окупантів здалися в полон.

«Знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено», – уточнив командувач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тарнавський додав, що Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Раніше генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну.

Нагадаємо, що 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, днями президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

Як повідомлялося, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.