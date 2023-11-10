Приліт по базі в Скадовську: загинули високопоставлені офіцери РФ (фото)

Наслідки удару по базі окупантів у Скадовську

У будівлі, в яку прилетіло, розташовувалися російські військові слідчі

Вчорашній удар у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині припав по розташуванню військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Внаслідок цього загинули високопоставлені офіцери. Про це повідомляє Astra.

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Журналісти з’ясували, що один із завданих напередодні, 9 листопада, ударів в окупованому Скадовську Херсонської області припав по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59, в якій розташовувалися російські військові слідчі.

Такий вигляд мала будівля до удару (фото п’ятирічної давності) фото з відкритих джерел

«10 людей загинуло, 11 поранено внаслідок удару по розташуванню військового слідчого управління РФ у Скадовську», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу будівлю було повністю знищено.

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Нагадаємо, що приліт по Скадовську стався зранку 9 листопада.

До слова, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.