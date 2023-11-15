Головна Новини
search button user button menu button

На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 листопада

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 листопада.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, два ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ Бахмут Авдіївка Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
Сьогодні, 04:46
«Етер» – це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів
Україна тестує новий пристрій, який допоможе ЗСУ ефективніше використовувати дрони
Вчора, 19:38
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника
Вчора, 19:17
За словами Єрмака, українські сили звільнили приблизно 50% раніше окупованих територій
Банкова повідомила, скільки відсотків території України вдалося деокупувати ЗСУ
Вчора, 16:15
У 2024 році забезпеченням ЗСУ буде займатися новостворене підприємство Міноборони
Міноборони планує перевести ЗСУ на 100% забезпечення товарами українського виробництва
Вчора, 15:27
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
13 листопада, 23:38
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
13 листопада, 21:35
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: де наступають
13 листопада, 19:36
БПЛА «Довбуш» виконує усі основні задачі для допомоги штурмовим підрозділам ЗСУ
Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)
13 листопада, 18:53

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
22K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
22K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
18K
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
7915
Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян
7866
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»

Новини

На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Вчора, 18:58
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Вчора, 17:10

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту