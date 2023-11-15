На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 листопада

Триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 листопада.

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Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак.

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На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, два ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.