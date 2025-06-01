Удар по навчальному підрозділу ЗСУ: відомо про 12 загиблих

Понад 60 людей поранено

У результаті ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України 12 людей загинули та понад 60 – поранено. Як інформує «Главком», такі дані станом на 12:50 оприлюднили Сухопутні війська.

Як відомо, удар стався 1 червня. Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

Раніше у Сухопутних військах заявляли, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога

Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.