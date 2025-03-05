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Оборонний комітет Ради вимагає звіт генерала Драпатого через трагедію на полігоні

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Оборонний комітет Ради вимагає звіт генерала Драпатого через трагедію на полігоні
3 березня інформацію про ворожу атаку офіційно підтвердили
фото з відкритих джерел

Росіяни ударили ракетою по українських захисниках, яких зібрали на шикування

Оборонний комітет Верховної Ради України поточного тижня матиме засідання за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього засідання депутати мають намір заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також розраховують почути самого Командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого. Про це у коментарі «Комерсанту українському» повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай. 

«100%. Так, так, так! Ми будемо вивчати це (трагедія на полігоні, – ред.) на комітеті. Між собою ми вже обговорювали це питання. І 100% будемо підіймати цю тему і будемо заслуховувати людей. По-перше: хто понесе покарання? На цьому тижні у нас запланований комітет за участі міністра оборони. Під час цього засідання другим питання чи під час іншого, але на цьому тижні. Порядок денний буде пізніше. Але те, що ми будемо це заслуховувати, це 100%», – сказав депутат.

На уточнююче запитання про запрошених представників Генштабу ЗСУ на таке засідання комітету Касай відповів: «Є бажання заслухати самого Драпатого з цього приводу». 

1 березня, ворог атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» у касетному спорядженні одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області. 

Удар нібито навів російський дрон-розвідник «Орлан», який певний час кружляв над полігоном. 

За різними даними, могли загинути десятки людей, а сотні отримати поранення. Оглядачі та народна депутатка Мар’яна Безугла вказували на те, що на цьому полігоні у цей день проходили шикування.  

Тільки 3 березня інформацію про ворожу атаку офіційно підтвердили. 

«Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення у той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати у тумані бюрократії. Але я цього не допущу», – написав Командуючи Сухопутними військами Михайло Драпатий.

Драпатий тоді не назвав, який саме полігон було уражено, не прокоментував дані про російського розвідника і про, нібито, шикування бійців. Проте згодом, із заяв очевидців та родичів загиблих бійців стало очевидно, що мова саме про Новомосковський полігон. 

«На КПП з 10 ранку «висіла» російська «пташка», про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП», – на правах анонімності розповів один з військових у коментарі «Фокусу».

За його словами, рівно за 20 хвилин стався удар ракетою «Іскандер» із касетними боєприпасами. Також він додав, що на полігоні не було укриттів, крім виритих у піску «землянок», а на повітряні тривоги там зазвичай не реагували.

За наслідками трагедії ДБР відрило кримінальне за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці). Хто саме з командирів підрозділів чи командування ЗСУ наразі у ньому фігурує поки що невідомо. 

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку. 

Так, вчора, 2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою. 

Сьогодні, 3 березня, Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і «всім, хто знав наших воїнів». Генерал зазначив, що чекав на перші дані, щоб «не бути голослівним».

Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою».

Згодом працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. 

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Теги: Міноборони ворог поранення Михайло Драпатий

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