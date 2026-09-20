Блиск та злигодні українського сервісу. Чи зникне дешеве таксі і доставка за пів години

Зменшення населення зовсім не означає автоматичного зменшення попиту на послуги в тій самій пропорції

Українським інформаційним простором шириться нова емоційна хвиля.

Цього разу пропадає про те, що зникне звичний сервіс. Наприклад, дешеве таксі скоро зникне. Доставка за пів години стане історією. Бізнес-ланч за 10 євро ми згадуватимемо як приємне минуле. Український сервіс нібито доживає останні дні: людей стало менше, клієнтів менше, витрати бізнесу ростуть.

Логіка зрозуміла. Але є проблема: споживачів не можна просто рахувати по головах. Треба рахувати ще й гроші в їхніх кишенях.

І тут картина стає набагато цікавішою.

Середня зарплата штатного працівника в Україні в липні – 32,2 тис. грн. У Києві – вже майже 49,5 тис. Але й ця середня температура мало що пояснює.

У Києві зарплати в IT і телекомунікаціях сягають 80–90 тис. грн, у фінансовому секторі – 65–73 тис. Водночас в освіті, медицині та соціальній сфері вони значно нижчі. А середня пенсія по Україні – близько 6,3 тис. грн. Ось вам і сучасна структура українського споживача.

Уявімо десять пенсіонерів із пенсією по 6 тисяч гривень і одного працюючого із зарплатою 60 тисяч. Сума однакова: 60 тис. грн. Але для ресторану, таксі чи доставки це зовсім різні 60 тис.

Пенсіонер насамперед купить продукти і ліки, заплатить за комунальні послуги. На ресторан, новий телефон, доставку чи регулярне таксі грошей практично не залишається. А людина 25–50 років із зарплатою 60 тис. їздить на таксі, замовляє їжу, зустрічається з друзями у кафе, купує одяг і техніку.

Саме тому зменшення населення зовсім не означає автоматичного зменшення попиту на послуги в тій самій пропорції. Ми маємо не просто скорочення споживчого ринку. Ми маємо його розшарування. І звідси виникає цікава ситуація. Генделик залишиться.

Той, хто ходив у дешевий заклад випити пива з друзями, туди й ходитиме. Можливо, рідше. Можливо, вип'є дві кружки замість трьох. Але потреба в дешевому сервісі нікуди не зникне. Тут стабільність на всі часи.

Більше того, до дешевого сегмента може перейти частина тих, хто раніше користувався середнім. Тому український бюджетний генделик я б поки не ховав.

Дорогий ресторан теж залишиться, бо в нього інший клієнт. Людина з доходом 80–100 тисяч гривень може бути незадоволена тим, що вечеря подорожчала на 15%. Але навряд чи через це перестане ходити в ресторан. Особливо в Києві, де середня зарплата майже 50 тис., а в окремих секторах – 70–90 тис.

Найважче, на мою думку, буде середньому сегменту. Людина, яка раніше платила за вечерю 700 грн, а тепер має заплатити 1000, починає вибирати. Один скаже: навіщо мені платити тисячу, піду туди, де можна поїсти за 400–500. Другий вирішить: краще ходитиму рідше, але вже в хороший дорогий ресторан. І середній ресторан опиняється між ними.

Тому я швидше очікую не зникнення ресторанів, а поляризації ринку: дешевий сегмент залишиться, преміальний залишиться, а середина буде стискатися і перебудовуватися.

Таксі й доставка теж нікуди не подінуться. Попит на таксі існуватиме доти, доки є людина, готова заплатити за те, щоб швидко доїхати з точки А в точку Б. Доставка потрібна доки є людина, готова заплатити, щоб їй привезли їжу додому.

Інша справа, що сам сервіс зміниться. Хочеш дешевше – почекай машину довше. Якщо хочеш швидко, заплати більше. Хочеш доставку протягом кількох годин – це одна ціна. Хочеш за пів години – інша. Це не смерть сервісу, а його адаптація.

І, до речі, статистика зовсім не показує, що український споживач кудись зник. За січень-липень 2026 року реальний оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 9% порівняно з минулим роком. Тобто людей стало менше, війна триває, ризики величезні, а торгівля зростає.

Тому я б не поспішав ховати українські ресторани, таксі та доставку. Вони стануть іншими. Десь дорожчими, десь простішими. Десь повільнішими. А десь, навпаки, дорожчими і кращими.

Але поки в Україні є люди з доходами 40, 60, 80 тис. грн і вище, буде і ринок послуг для них. І поки є людина, яка хоче недорого випити пива з друзями, – український генделик теж нікуди не подінеться.

Ринок просто вкотре перебудовується.