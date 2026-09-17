Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали люди, виникла пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали люди, виникла пожежа
На місцях ударів працюють рятувальники
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

За даними влади, ракети влучили по промислових об’єктах

У ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, ракети влучили по промислових об’єктах. Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники.

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди.

Також у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали три людини. Серед них – трирічна дитина.

Читайте також:

Теги: війна Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому вибори – погана ідея?
Чому вибори – погана ідея?
20 серпня, 06:04
Російський винищувач Су-33
Україна тепер дістає палубну авіацію Росії. Як це вдалося?
25 серпня, 11:11
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ уражено у ніч на 26 серпня
Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі
30 серпня, 14:24
Напередодні осінньо-зимового сезону агресор прагне залишити українців без продовольства, а аграрний сектор – без грошей
Голова Асоціації фермерів: Чому пшениця здешевшала удвічі, а хліб та борошно – лише дорожчають?
31 серпня, 11:15
Внаслідок обстрілів загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення
Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
5 вересня, 19:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 325 танків
Втрати ворога станом на 4 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 вересня, 07:08
Раніше американський президент заявляв, що не встановлює конкретних дедлайнів для завершення війни з Іраном
Трамп спрогнозував, коли Іран може припинити війну
10 вересня, 05:34
Корецький наголосив на необхідності розвивати підземну інфраструктуру для логістики, енергетики та інших сфер
Як врятувати бізнес від російських атак? Прем’єр розкрив план уряду
13 вересня, 05:15
Історія з перейменуванням цукерок почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На п'ятому році повномасштабної війни Roshen дерусифікував легендарні цукерки
15 вересня, 14:33

Події в Україні

Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали люди, виникла пожежа
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали люди, виникла пожежа
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
97K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
55K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua