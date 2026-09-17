Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали люди, виникла пожежа

За даними влади, ракети влучили по промислових об’єктах

У ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, ракети влучили по промислових об’єктах. Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники.

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди.

Також у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали три людини. Серед них – трирічна дитина.