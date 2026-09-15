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Ексзаступник голови ДСНС готував теракти та замах на активіста – Служба безпеки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ексзаступник голови ДСНС готував теракти та замах на активіста – Служба безпеки
За словами спецслужб, колишній посадовець також замовив напад на місцевого активіста
фото: СБУ

Серед організаторів також фігурує керівник обласного осередку відомої політсили, який переховується за кордоном

Служба безпеки України запобігла серії терактів, підпалів та замаху на громадського активіста. За даними спецслужби, до організації злочинів причетний колишній заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його спільники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами слідства, фігуранти планували підірвати будівельний кран біля житлового комплексу в Чернігові. Після вибуху кран мав впасти на багатоквартирний будинок і припарковані автомобілі, що могло спричинити численні жертви серед цивільних.

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Кадри спецоперації СБУ
фото: СБУ

Для пошуку виконавців учасники групи використовували особисті зв'язки у кримінальному середовищі. СБУ при цьому контролювала їхні дії та провела спеціальну операцію, під час якої підконтрольних правоохоронцям осіб інтегрували до злочинної групи.

У такий спосіб вдалося запобігти ще одному теракту – підриву адміністративної будівлі територіального центру комплектування на Прикарпатті. За даними СБУ, виконавці виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду та електродетонаторів, який планували закинути у вікно будівлі.

За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітники СБУ імітували вибух на території адміністративної будівлі.

Після цього, за даними спецслужби, експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду. У 2024 році вони засудили його до семи років позбавлення волі у справі про викрадення автомобіля.

Крім того, колишній посадовець нібито замовив напад на місцевого активіста. За даними СБУ, йдеться про блогера з Чернігівщини. Виконавцю доручили прострелити йому кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою.

Окремо спецслужба заявила про злочини керівника Чернігівської обласної організації однієї з відомих політичних сил. За даними СБУ, він перебуває за межами України та організовував і фінансував теракти й підпали на заході та півночі країни.

За результатами розслідування ексзаступнику голови ДСНС та його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них – закінчений замах на вчинення терористичного акту, замах на умисне тяжке тілесне ушкодження та готування до умисного знищення або пошкодження майна судді шляхом підпалу чи вибуху.

Крім того, заочно про підозру повідомили «спонсору» угруповання – керівнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику. За даними СБУ, їх планують оголосити в міжнародний розшук.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі жінку, яка, за даними слідства, допомагала російським спецслужбам готувати ракетно-дронові удари по місту.

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Теги: СБУ ДСНС теракт війна

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