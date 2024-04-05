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Окупанти використовують нову тактику бою на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти використовують нову тактику бою на Херсонщині
Цієї доби РФ п'ять разів намагалася штурмувати позиції Сил оборони в районі плацдарму на лівому березі Херсонської області
фото: Генштаб

На Запорізькому напрямку штурмова активність ворога дещо знизилася

Російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику. про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«На лівобережжі Херсонщини вони дещо змінили свою тактику і три крайні дні використовують дрібні групки, але у великій кількості, розосереджуючи їх вздовж напрямку наших плацдармів, для того, щоб максимально виснажувати тих, хто тримає ці позиції», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що цієї доби РФ п'ять разів намагалася штурмувати позиції Сил оборони в районі плацдарму на лівому березі Херсонської області.

«Перед цим вони проводили 8 та 7 таких штурмів. Але результат вони мають той самий – втративши 60% особового складу, повертаються на вихідні позиції», – зазначила речниця ОК «Південь».

Натомість на Запорізькому напрямку, за словами Гуменюк, штурмова активність ворога дещо знизилася.

«Але натомість він активізував авіацію з використанням керованих авіабомб і реактивних систем залпового вогню. Армійською авіацією ворог спрямовує некеровані авіаційні ракети. Це спрямовано на те, щоб виснажувати наших бійців, які тримають позиції вздовж лінії фронту та тероризувати мирне населення прилеглих населених пунктів», – пояснила речниця.

Триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: ЗСУ війна

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