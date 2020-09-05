Окупанти вирішили розіграти спектакль і довести, що українську мову в Криму не утискають
Так звана Українська громада Криму розповіла Зеленському про «свободу слова» в регіоні
«Українська громада Криму» відправила президенту України Володимиру Зеленському перший випуск журналу «Крим сьогодні», щоб припинити будь-які «спекуляції» щодо статусу української мови в республіці. Про це розповіла голова «громади» Анастасія Гридчина.
За словами російської пропагандистки, перший у Криму щоквартальний «культурно-просвітницький» журнал українською мовою виходить за підтримки голови регіону Сергія Аксьонова. Пропагандистка відправила видання в Офіс президента, щоб там зрозуміли, що українська мова в Криму «зберігається і розвивається».
Проте Гридчина не чекає відповіді від Зеленського, оскільки вона впевнена, що «київська влада продовжить ігнорувати» те, що їм не подобається. Глава «громади» додала, що «свобода слова в Криму руйнує всі брехливі сценарії влади України про те, як погано живуть в регіоні українці».
До слова, в Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму.
Як повідомлялося, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.
Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.
На початок липня, за інформацією ініціативи «Кримська солідарність», кількість затриманих у Криму перевищила 100 осіб.