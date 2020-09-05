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    Події в Україні

    Окупанти вирішили розіграти спектакль і довести, що українську мову в Криму не утискають

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    Російські пропагандисти відправили президенту України Володимиру Зеленському перший випуск журналу&nbsp; - Окупанти вирішили розіграти спектакль і довести, що українську мову в Криму не утискають
    Російські пропагандисти відправили президенту України Володимиру Зеленському перший випуск журналу 

    Так звана Українська громада Криму розповіла Зеленському про «свободу слова» в регіоні

    «Українська громада Криму» відправила президенту України Володимиру Зеленському перший випуск журналу «Крим сьогодні», щоб припинити будь-які «спекуляції» щодо статусу української мови в республіці. Про це розповіла голова «громади» Анастасія Гридчина.

    За словами російської пропагандистки, перший у Криму щоквартальний «культурно-просвітницький» журнал українською мовою виходить за підтримки голови регіону Сергія Аксьонова. Пропагандистка відправила видання в Офіс президента, щоб там зрозуміли, що українська мова в Криму «зберігається і розвивається».

    Проте Гридчина не чекає відповіді від Зеленського, оскільки вона впевнена, що «київська влада продовжить ігнорувати» те, що їм не подобається. Глава «громади» додала, що «свобода слова в Криму руйнує всі брехливі сценарії влади України про те, як погано живуть в регіоні українці».

    Анастасія Гридчина брала участь в російських виборах 8 вересня в анексованому Криму, які не визнають законними Україна, США, Євросоюз і ряд інших країн. Йшла в списку партії «Єдина Росія».
    Гридчина Внесена до сайту «Миротворець»: пособник російських окупантів. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь в спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками.

    До слова, в Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму.

    Як повідомлялося, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.

    Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.

    На початок липня, за інформацією ініціативи «Кримська солідарність», кількість затриманих у Криму перевищила 100 осіб.

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