Рада міністрів ОБСЄ ухвалила рішення щодо участі Росії

Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше пройде без представника з Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії – без російського міністра. І це – правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь.

Раніше повідомлялося, що Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

Також повідомлялося, що народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.