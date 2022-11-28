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Рада міністрів ОБСЄ ухвалила рішення щодо участі Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада міністрів ОБСЄ ухвалила рішення щодо участі Росії
Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії
фото з відкритих джерел

Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше пройде без представника з Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії – без російського міністра. І це – правильно. Немає чого йому робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Рада ОБСЄ збереться 1 та 2 грудня у польському місті Лодзь.

Раніше повідомлялося, що Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

Також повідомлялося, що народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії. 

Теги: росія ОБСЄ Польща міністр війна Дмитро Кулеба переговори

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