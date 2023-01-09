Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Марія Шмід заявила, що «сидіти за одним столом – не означає обмінюватися дипломатичними люб’язностями»

Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід проти виключення Росії з ОБСЄ. Про це вона сказала в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.

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«Я вважаю, що наразі є сенс, щоб Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ», – зазначила Шмід.

Генсек аргументувала таку позицію необхідністю зберегти «канали зв’язку». За її словами, тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися, а сидіти за одним столом – не означає обмінюватися дипломатичними люб’язностями.

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Крім того Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було б виключити Росію.

«ОБСЄ виникла з протистояння часів «холодної війни». Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації», – додала вона.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що Україна ініціює процес виключення Росії з ООН та Радбезу.