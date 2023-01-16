До Києва приїхав глава ОБСЄ Османі (фото)

Буяр Османі провів у дорозі дев'ять годин

Сьогодні, 16 січня, до Києва прибув глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ. Про це Османі повідомив у Твіттері.

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«Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях», – написав глава МЗС Македонії.

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Раніше очільник МЗС Північної Македонії відвідав Ірпінь. Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

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