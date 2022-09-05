Окупанти заборонили мешканцям Херсонщини перетинати річку Дніпро

Антонівський міст у Херсоні неодноразово зазнав ударів з боку українських Сил оборони

Людям заборонено перетинати річку Дніпро будь-якими шляхами

Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 вересня.

Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на півдні противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Нагадаємо, українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Минулої доби наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян на півдні України. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

4 вересня ЗСУ вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.