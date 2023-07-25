В окупованій Каховці прогриміли потужні вибухи (відео)

У Каховці прогриміло близько 30 вибухів

ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Каховці

У вівторок, 25 липня, вранці у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині прогриміла серія вибухів. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Каховка. ЗСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менше 30 разів», – написав він.

Окупанти скаржаться, що зазнали значних втрат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що український контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом.

Так, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку склали майже дві роти.

Останнім часом Сили оборони успішно завдають ударів Криму, зокрема по складах боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

22 липня у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, як повідомлялося, були прильоти по нафтобазі в Октябрському.

На світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.