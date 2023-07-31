Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях
Денис Прокопенко може повернутися до бойових дій вже протягом місяця
Визволені з полону командири бригади «Азов» готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв'ю «Українській правді».
Журналіст запитав, чи можливо доєднання командирів «Азова» до бойових дій, зокрема, Дениса «Редіса» Прокопенка.
«Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші», – відповів Півненко.
Командувач повідомив, що для нього якоїсь заборони на це немає: «Тим паче, я не розподіляю, хто воює».
На запитання, коли можна буде побачити участь Прокопенка у бойових діях, Півненко відповів наступне: «Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже».
Нагадаємо, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.
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