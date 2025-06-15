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Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
На Дніпропетровщині встановлюють бетонні тетраедри, вони ж «зуби дракона»
фото з відкритих джерел

Велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод

Після серії скандалів із відсутністю фортифікацій на різних ділянках фронту, або їх неналежною якістю, відповідальні відомства почали виправляти помилки. Нова лінія оборони, яка будується на Дніпропетровщині, враховує реальний досвід російсько-української війни. Як інформує «Главком», про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

«Після критичних проблем з фортифікаціями на Харківщині суспільство бурхливо зреагувало на таку безвідповідальність. В мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки фортифікацій на Дніпропетровщині з підходом до неї противника. І як показує практика – спрацювало», – ідеться у публікації.

Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації фото 1

Команда DeepState з дозволу відповідальних відомств відвідала другу з трьох ліній оборони в цьому регіоні, аби на власні очі побачити, чи справді фортифікації будують, як треба, а не як у підручниках 1930-х років.

«Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж «зуби дракона»), єгоза, МЗП (металеві загородження, – ред.), мінні загородження тощо», – пише DeepState.

Ця лінія загороджень також включає позиції різних типів для розміщення українських оборонців. Експерти радіють, що цього разу будівельники облаштовують їх під землею, тобто нарешті враховано загрозу від FPV-дронів.

«Фортифікації будуються у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на «безкінечний» тиск піхотою», – додають у DeepState.

Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації фото 2

Будівельники, з якими поговорили аналітики, кажуть, що ресурсів на будівництво вистачає. Ворог теж спостерігає за процесом і час від часу пробує уразити техніку FPV-дронами, але машини теж намагаються захищати від таких прильотів.

Разом з тим в DeepState наголошують, що жодні фортифікації не стримають ворога, якщо ці оборонні позиції буде нікому тримати.

«Тут питання навіть не в мобілізаційному процесі, над яким треба серйозно сідати і думати, а питання в тому, щоб навчитися хоча б не втрачати безглуздо тих людей, які у нас вже є в лавах Сил Оборони. Багато командирів цим нехтують, а зверху їх не притягають до відповідальності, а знімають з посад і ставлять на інші», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни не закріпилися, хоч і намагаються показати тут свою присутність.

Наступу російських загарбників на Дніпропетровську область зараз немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Глава держави наголосив, що Росії важливо наближатися до Сум інформаційно, зайти в Покровськ: «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо».

Нагадаємо, 13 червня Генштаб також повідомив, що ситуація поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей не зазнала суттєвих змін. Російські загарбники не досягнули адмінмежі.

Станом на сьогодні тривають важкі бої, ситуація динамічна і може змінюватися.

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Теги: Генштаб будівництво Дніпропетровщина ворог росіяни

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