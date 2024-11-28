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Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумської області

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумської області
Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді
фото ілюстративне з відкритих джерел

Окупанти здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області за добу

Російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються, повідомили в ОВА.

Також окупанти здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області за добу. Зафіксовано 23 вибухи. У Хотінській громаді, за даними ОВА, внаслідок атаки FPV-дрона осколкове поранення дістала одна людина. 

Також під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла. 

Наразі російські війська знову атакують українську енергосистему. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Теги: окупанти Суми армія інфраструктура

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