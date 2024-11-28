Ворог масовано атакує енергосистему України – Галущенко

За словами Галущенка, окупанти атакують енергообʼєкти по всій Україні

Російські війська знову атакують українську енергосистему. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, станом на 23:50 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою атаки БпЛА.

На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

До слова, Російська Федерація використовує українські стратегічні бомбардувальники. Їх Київ передав Москві в межах угоди у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Загалом «Схеми» ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії. Це Ту-160, яким Росія присвоїла нові назви: «Микола Кузнецов» (раніше це був український літак з бортовим номером «10»), «Василь Сенько» («11»), «Олександр Новиков» («12»), «Володимир Судець» («15»), «Олексій Плохов» («16»), «Андрій Туполев» («18»), «Ігор Сікорський» («22»).