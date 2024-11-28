Росіяни атакували Волинь. У Луцьку пролунали вибухи (оновлено)
На Волині введені екстрені відключення світла
Під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.
«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла», – повідомив голова Волинської ОДА Іван Рудницький у Telegram.
Такрж вранці 28 листопада в Луцьку пролунали вибухи, було декілька прильотів. Попередньо після атаки росіян обійшлося без постраждалих, повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі.
Є знеструмлення, тож не працює електротранспорт. Планують вивести на маршрути максимальну кількість автобусів. Школярів, які вчаться у першу зміну, переводять на дистанційне навчання на сьогоднішній день.
⚡️У Луцьку декілька "прильотів", - міський голова Ігор Поліщук pic.twitter.com/C0UBq86omx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024
Російські війська знову атакують українську енергосистему. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.
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