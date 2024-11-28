Росіяни атакували Волинь. У Луцьку пролунали вибухи (оновлено)

На Волині введені екстрені відключення світла

Під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.

«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла», – повідомив голова Волинської ОДА Іван Рудницький у Telegram.

Такрж вранці 28 листопада в Луцьку пролунали вибухи, було декілька прильотів. Попередньо після атаки росіян обійшлося без постраждалих, повідомив міський голова Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі.

Є знеструмлення, тож не працює електротранспорт. Планують вивести на маршрути максимальну кількість автобусів. Школярів, які вчаться у першу зміну, переводять на дистанційне навчання на сьогоднішній день.

Російські війська знову атакують українську енергосистему. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.