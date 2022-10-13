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Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на Львівщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на Львівщині
Дві рашистські ракети влучили у військовий об’єкт у Золочівському районі
фото ілюстративне

Внаслідок атаки знищено військове майно

Російські загарбники вдарили ракетами по одному з військових об’єктів у Львівській області. Відомо, це повторне влучання у цей об’єкт. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що об’єкт знаходиться у Золочівському районі. Рашисти випустили по області три ракети, дві з яких влучили. Одну ракету збили наші сили ППО.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Львівщина війна росія Україна окупанти

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