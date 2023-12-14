В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Відбулись пуски ворожих ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області

О 14.09 було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, які є потенційними носіями ракет «Кинджал».

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Відбулись пуски ворожих ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області. Там було чути вибухи, проте раніше влада попереджала про знешкодження непридатних боєприпасів.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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О 14.58 масштабна повітряна тривога була скасована.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців.

Проте система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу.

Нагадаємо, зранку повітряна тривога була оголошена у Київській та Чернігівській областях. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку та закликали мешканців столиці пройти в укриття.

Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.