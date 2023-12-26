12-річна українка померла від російської вакцини

У середині жовтня так званий «минздрав ЛНР» отримав 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах

Значна частина дітей, в яких було діагностовано симптоми ГРВІ і грипу А, раніше була щеплена російською вакциною «Совигрипп»

12-річна дівчина з окупованого містечка Молодогвардійськ Луганської області, яка померла по дорозі назад з дитячого табору у Росії, куди її та ще 124 дітей з Луганщини відправили на оздоровлення, померла від російської вакцини. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

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«Причина загибелі дівчинки і хвороби дітей з «ЛНР» – російська вакцина», – йдеться в повідомленні.

Наразі стало відомо, що значна частина дітей, в яких було діагностовано симптоми ГРВІ і грипу А – а це 96 осіб зі 125, раніше була щеплена російською вакциною «Совигрипп». Зокрема, і 12-річна жителька Молодогвардійська. Її вакцинували в жовтні.

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Зазначається, що саме в середині жовтня так званий «минздрав ЛНР» отримав 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах. Керівниця окупаційного органу Наталія Пащенко тоді рекомендувала пришвидшити вакцинацію дитячого населення.

«Крім того, за декілька днів до подорожі загиблій дівчинці з Луганщини зробили щеплення від дифтерії та правця. За інформацією з відкритих джерел, поствакцинальні ускладнення після такого щеплення вакциною російського зразка спостерігаються у період з п’ятого до 15 дня при порушенні процедури виробництва, зберігання, контролю якості та безпосередньо вакцинації. Про ефективність цих вакцин, якість партій та умови зберігання висновки можна зробити вже зараз. Невтішні. Росія – вбиває…», – зазначають в ОВА.

Значна частина дітей все ще перебуває під доглядом лікарів на території РФ і навряд чи встигне потрапити додому до Нового року.

Нагадаємо, що понад 100 дітей тиждень тому госпіталізували у Саратівській області. Вони поверталися на Луганщину з тюмені, де посеред зими проходили організоване росіянами оздоровлення. Дівчинку з Молодогвардійська врятувати не вдалося.

До слова, загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.