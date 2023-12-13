Головна Київ Новини
search button user button menu button

З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
Пожежа в Дарницькому районі
фото: КМВА

В одному з районів Києва загорівся приватний будинок

У Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа. Фото опублікувала Київська міська військова адміністрація.

Попередньо, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовано загорання приватного будинку. За попередньою інформацією постраждалих немає.

З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ фото 1
фото: КМВА

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. 

Теги: Київ пожежа вибух тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Підмосков'ї через вибух на електропідстанції знеструмлено кілька населених пунктів
Блекаут у Підмосков'ї, вибух у Кривому Розі: головне за ніч
23 листопада, 07:10
Унаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець
Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб
19 листопада, 23:58
Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані
У Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого (фото)
14 листопада, 15:02
Негода в Києві
Яка ситуація з негодою в Києві: фото і відео
26 листопада, 23:29
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
27 листопада, 14:04
Пожежа в Москві
У Москві спалахнула масштабна пожежа: перекрито рух транспорту (відео)
26 листопада, 09:50
У столиці демонтували пам’ятник Миколі Щорсу
У Києві завершився демонтаж пам’ятника Щорсу (фото)
9 грудня, 14:28
У мікрорайоні Бортничі постраждали будинки внаслідок вибухової хвилі
Росія била балістикою по Києву, поранено четверо осіб
11 грудня, 06:20
Дім уже був охоплений полум'ям, коли пожежники прибули на місце події
На Житомирщині вогонь забрав життя трьох дітей (фото)
8 грудня, 17:26

Новини

У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
Атака на Київ: на лівому березі горять будинки та автомобілі (оновлено)
Атака на Київ: на лівому березі горять будинки та автомобілі (оновлено)
У Києві між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» запрацює «човниковий» рух поїздів: графік
У Києві між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» запрацює «човниковий» рух поїздів: графік
Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху
Столиця запускає автобуси між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»: схема руху
Київський ЦУМ повідомив хорошу новину покупцям, які мають домашніх тварин
Київський ЦУМ повідомив хорошу новину покупцям, які мають домашніх тварин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
19K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
16K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
15K
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України
14K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
12K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Новини

Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 04:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua