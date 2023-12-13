З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
В одному з районів Києва загорівся приватний будинок
У Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа. Фото опублікувала Київська міська військова адміністрація.
Попередньо, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовано загорання приватного будинку. За попередньою інформацією постраждалих немає.
Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.
У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.
Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.
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