З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ

В одному з районів Києва загорівся приватний будинок

У Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа. Фото опублікувала Київська міська військова адміністрація.

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Попередньо, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі зафіксовано загорання приватного будинку. За попередньою інформацією постраждалих немає.

фото: КМВА

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

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У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.