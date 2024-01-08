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У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки
Симчишин повідомив, що відбулося влучання по одному із обʼєктів інфраструктури
фото з відкритих джерел

Мер міста повідомив про жахливі наслідки ранкової атаки окупантів 

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинуло двоє людей. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

«Чергова терористична атака рашистів на Хмельницьку громаду. Сили ППО ЗСУ збили 2 ракети. На жаль, завдано удару по одному із обʼєктів інфраструктури. На жаль, 2 людей загинуло. Щирі співчуття рідним», – йдеться у його повідомленні.

Симчишин повідомив, що також було пошкоджено вікна в будинках, навчальному закладі і підприємствах. Крім того, у місті є пожежі, які локалізують і ліквідовують співробітники ДСНС. Міський мер додав, що частина вулиці Тернопільської тимчасово перекрита, замінено рух громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що уранці 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменьше 6 вибухів

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Крім того, вибухи пролунали у Дніпрі.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка. 

Теги: війна обстріл Хмельницький Олександр Симчишин

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