У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки

Симчишин повідомив, що відбулося влучання по одному із обʼєктів інфраструктури

Мер міста повідомив про жахливі наслідки ранкової атаки окупантів

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинуло двоє людей. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

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«Чергова терористична атака рашистів на Хмельницьку громаду. Сили ППО ЗСУ збили 2 ракети. На жаль, завдано удару по одному із обʼєктів інфраструктури. На жаль, 2 людей загинуло. Щирі співчуття рідним», – йдеться у його повідомленні.

Симчишин повідомив, що також було пошкоджено вікна в будинках, навчальному закладі і підприємствах. Крім того, у місті є пожежі, які локалізують і ліквідовують співробітники ДСНС. Міський мер додав, що частина вулиці Тернопільської тимчасово перекрита, замінено рух громадського транспорту.

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Раніше повідомлялося, що уранці 8 січня, на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменьше 6 вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Крім того, вибухи пролунали у Дніпрі.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.