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Цеглина замість сина. Російська влада «підтримала» родину окупанта, що загинув в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Цеглина замість сина. Російська влада «підтримала» родину окупанта, що загинув в Україні
Цеглину, на якій окупант залишив послання, привезли його матері
фото: скріншот із відео

На шлакоблоку ліквідований окупант залишив своє послання, помираючи за гроші у Мар'їнці

У середині грудня в Мар’їнці українські захисники знищили у повному складі ворожу штурмову групу 103-го полку 150-ї дивізії ЗС РФ.

Групу впізнали за написом на цеглині – ліквідований окупант Роман Рудаков написав прохання подбати про його сім'ю: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Цеглина замість сина. Російська влада «підтримала» родину окупанта, що загинув в Україні фото 1

Влада Ростовської області разом із Z-пропагандистом Сладковим повернула матері цеглу замість сина. Саме на цьому шлакоблоку ліквідований окупант залишив своє послання, помираючи за гроші у Мар'їнці.

Пропагандисти від імені Шойгу пообіцяли матері вбитого окупанта квартиру.

Нагадаємо, триває 668-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Теги: війна росія пропаганда окупанти ЗСУ

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