Цеглину, на якій окупант залишив послання, привезли його матері

На шлакоблоку ліквідований окупант залишив своє послання, помираючи за гроші у Мар'їнці

У середині грудня в Мар’їнці українські захисники знищили у повному складі ворожу штурмову групу 103-го полку 150-ї дивізії ЗС РФ.

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Групу впізнали за написом на цеглині – ліквідований окупант Роман Рудаков написав прохання подбати про його сім'ю: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Влада Ростовської області разом із Z-пропагандистом Сладковим повернула матері цеглу замість сина. Саме на цьому шлакоблоку ліквідований окупант залишив своє послання, помираючи за гроші у Мар'їнці.

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Пропагандисти від імені Шойгу пообіцяли матері вбитого окупанта квартиру.

Нагадаємо, триває 668-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.