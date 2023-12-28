Грудень став найважчим для ЗСУ на Таврійському напрямку

У Мар’їнці на півночі ще знаходяться українські підрозділи, які ворог обстрілює з артилерії

На Авдіївському напрямку росіяни використовують вже новітню техніку, зокрема Т-90

На Таврійському напрямку найважчим місяцем за рік для Сил оборони України став грудень. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі телемарафону.

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«На мою особисту думку, найтяжчий місяць – це останній. Тому що ворог весь час штурмує Мар’їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед. Намагається взяти чи до кінця року, чи є якісь інші терміни. Якщо рахувати за кількістю атак та за тиском на наші підрозділи – то крайній місяць цього року найважчий», – зазначив речник.

За словами Штупуна, у Мар’їнці на півночі ще знаходяться українські підрозділи, ворог продовжує обстрілювати захисників з артилерії. Однак він намагається вже більше тиснути на Новомихайлівку, додав він.

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На Авдіївському напрямку росіяни використовують вже новітню техніку, зокрема Т-90.

«Але вони також гарно горять, не гірше, ніж танки старих часів. Навіть ще краще», – додав речник.

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року.