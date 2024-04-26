Повітряні сили повідомили, чому РФ зробила «паузу» між обстрілами України

«Паузу» між обстрілами України може означати затишшя перед підготовкою якогось масованого дійства

Речник Повітряних сил прокоментував часті повітряні тривоги через зліт МіГ-31К

Останнім часом спостерігається певна «пауза» російських обстрілів території України. Це пов'язано з тим, що окупанти можуть готуватися до нових масштабних атак. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша в ефірі телемарафону.

«Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відстежування та вичікування кроку з нашої сторони», – сказав Євлаш.

Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.

Зазначимо, що у четвер, 25 квітня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. У трьох випадках тривога була через зліт російського МіГ-31К.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ не виключили ймовірності масової атаки по Україні з боку РФ найближчим часом на тлі посилення допомоги від союзників. Обстріл може відбутися навіть ще до надходження допомоги.

Раніше стало відомо, що через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вартість електроенергії буде зростати.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.