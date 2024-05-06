Росіяни періодично заявляють, що зайшли в Часів Яр: ЗСУ прокоментували

Активні бойові дії навколо Часового Яру тривають вдень і вночі

Українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни періодично роблять «інформаційні вкиди» про те, що нібито їхня армія вже увійшла в місто. Однак російської армії в Часовому Яру немає.

«За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Російської армії в місті немає», – розповів Волошин.

Він також спростував інформацію про те, що Збройні сили України нібито підривали міст через канал Сіверський Донець – Донбас. Волошин каже, що, навпаки, українські підрозділи відбудовують міст.

«Навпаки, наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив FPV-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку», – зазначив речник.

Нагадаємо, Росія зосередила в районі міста Часів Яр на Донеччині приблизно 20-25 тисяч окупантів. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

Найгарячішими точками на напрямку угрупування залишаються Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки. За останній тиждень обстановка тут загострилася, тривають важкі бої, однак Волошин запевнив, що ситуація контрольована.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.