Розгромлені АЗС та газогони, є загиблий: росіяни обстріляли Херсонщину

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області

У Херсонській області російські загарбники обстріляли житлові квартали і поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, АЗС, газопроводи, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

«Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та газогони. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро – дістали поранення», – написав Прокудін у Telegram.

Як уточнив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонську громаду за минулу добу було обстріляно ворогом п'ять разів. Ураження зафіксовані в Херсоні. Зокрема, у місті було пошкоджено один приватний будинок та ділянку газогону. «Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської громади за минулу добу один чоловік зазнав поранення середнього ступеня тяжкості. Йому надана медична допомога», – зазначив Мрочко у Telegram.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.