Росія атакувала Харків ракетою, зробленою в Північній Кореї – ООН

Уламки ракети, яка впала в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11

2 січня окупанти атакували Харків ракетою серії Hwasong-11

Організація Об’єднаних Націй (ООН) підтвердила, що уламки від ракети, яка атакувала Харків 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, на початку квітня троє спостерігачів за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР, вирушили до України для огляду уламків ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена в Росії.

«Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації», – написали спостерігачі у звіті.

Видання пише, що у звіті вони уточнили, що інформація України свідчить про те, що ракету було запущено з території Росії.

Нагадаємо, що 2 січня 2024 Росія атакувала Харків. Внаслідок чого постраждало 53 особи, серед яких діти. Загинула 91-річна жінка.

До слова, 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Четверо людей загинули. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна.