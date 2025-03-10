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Окупанти збрехали про захоплення Костянтинополя – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти збрехали про захоплення Костянтинополя – DeepState
Триває 1111-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

Яка ситуація в Костянтинополі на Донеччині

Костянтинопіль на Донеччині досі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

«Незважаючи на заяви міноборони РФ та російських воєнкорів, н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з російськими прапорами.

«Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать», – додали в DeepState.

Натомість в Улаклах ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль.

Нагадаємо, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції  на Торецькому напрямку.

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Теги: ЗСУ окупанти Донеччина війна росія

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