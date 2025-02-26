Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
Сили оборони відновили позицію у Котлиному
фото:DeepStateMap

Бійцям вдалося закріпитися у селищі, попри зусилля російських окупантів

Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Котлине, що неподалік Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ

За даними проєкту DeepState, які цитують січеславські десантники, у ході штурмових відновлювальних дій Сили оборони зачистили основну частину населеного пункту Котлине. 

Інформацію про відновлення контролю над селищем Котлине підтвердили у ОСУВ «Хортиця». 

У середині цього місяця українські бійці здійснили низку вдалих штурмових дій на Котлине, яке фактично було повністю втрачено. Їм вдалося закріпитися у самому селищі, під контролем ворога лишилася тільки південна вулиця.

Росіяни продовжують щодня штурмувати Котлине з метою відбити втрачене. Проте вже можна говорити про успіх ЗСУ, йдеться у повідомленні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. 

«Главком» повідомляв, що за минулу добу, 25 лютого, армія держави-агресора втратила 1170 своїх військових.

Також стало відомо, що Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотниками. Ціллю атаки, ймовірно, був порт Туапсе.

Теги: ЗСУ війна Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати ділянку дороги Запоріжжя-Донецьк між Константинополем та Дачним
Росіяни намагаються прорватися на кількох напрямках. Огляд з фронту
1 лютого, 16:10
Шварцман розповів, як 29 грудня 2024 російська ракета влучила ракета в його дім в Одесі
«Мене хотів убити Гітлер, тепер – Путін». Одесит, який пережив Голокост, звернувся до світу
29 сiчня, 17:49
На Донеччині бійці закріпили український прапор на вишці
Нацгвардійці почепили український прапор в тилу окупантів на Донеччині (відео)
30 сiчня, 13:01
Кіт Келлог
Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії
4 лютого, 04:21
Командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ
Окупант, який причетний до звірств у Бучі, отримав керівну посаду
6 лютого, 20:19
Стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко успішно здійснив пуск із ПЗРК «Ігла»
Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком
8 лютого, 22:20
Арестович назвав ймовірні сценарії закінчення війни
Арестович вразив мережу своїми сценаріями завершення війни в країні
17 лютого, 23:27
«Метінвест» пропонує ветеранам стабільну зарплату
«Метінвест» повідомив про плани підтримки оборонців «Азовсталі» у 2025 році соціальний проєкт
19 лютого, 17:52
Зустріч Зеленського з Келлогом, ліквідація представника окупаційної влади Бердянська. Головне за 20 лютого
Зустріч Зеленського з Келлогом, ліквідація представника окупаційної влади Бердянська. Головне за 20 лютого
20 лютого, 21:13

Події в Україні

Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
35K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7384
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7321
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua