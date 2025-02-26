ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська

Бійцям вдалося закріпитися у селищі, попри зусилля російських окупантів

Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Котлине, що неподалік Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

За даними проєкту DeepState, які цитують січеславські десантники, у ході штурмових відновлювальних дій Сили оборони зачистили основну частину населеного пункту Котлине.

Інформацію про відновлення контролю над селищем Котлине підтвердили у ОСУВ «Хортиця».

У середині цього місяця українські бійці здійснили низку вдалих штурмових дій на Котлине, яке фактично було повністю втрачено. Їм вдалося закріпитися у самому селищі, під контролем ворога лишилася тільки південна вулиця.

Росіяни продовжують щодня штурмувати Котлине з метою відбити втрачене. Проте вже можна говорити про успіх ЗСУ, йдеться у повідомленні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

«Главком» повідомляв, що за минулу добу, 25 лютого, армія держави-агресора втратила 1170 своїх військових.

Також стало відомо, що Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотниками. Ціллю атаки, ймовірно, був порт Туапсе.