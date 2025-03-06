Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо

Суд визначив заставу депутату в розмірі трохи менше мільйона гривень

Раніше депутат отримав підозру у пособництві росіянам

Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Олена Козачук обрала депутату Херсонської обласної ради від «Блоку Володимира Сальдо» Сергію Сорокунському запобіжний захід у вигляді застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мост».

Застава для депутата складе 908 тис. грн.

Нещодавно працівники Служби безпеки повідомили депутату про підозру у пособництві державі-агресору.

Також вдома та на підприємстві у депутата провели обшуки. Навесні 2023 року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують співпрацю з росіянами. Так, відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус «федерального радника».

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон. Втім, співробітники СБУ завадили цьому і затримали зловмисницю біля кордону з Євросоюзом

Як повідомлялося, 2 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

До слова, на Херсонщині СБУ затримала депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.