Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо
Суд визначив заставу депутату в розмірі трохи менше мільйона гривень
фото: Мост

Раніше депутат отримав підозру у пособництві росіянам

Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Олена Козачук обрала депутату Херсонської обласної ради від «Блоку Володимира Сальдо» Сергію Сорокунському запобіжний захід у вигляді застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мост».

Застава для депутата складе 908 тис. грн.

Нещодавно працівники Служби безпеки повідомили депутату про підозру у пособництві державі-агресору.

Також вдома та на підприємстві у депутата провели обшуки. Навесні 2023 року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують співпрацю з росіянами. Так, відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус «федерального радника».

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон. Втім, співробітники СБУ завадили цьому і затримали зловмисницю біля кордону з Євросоюзом

Як повідомлялося, 2 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

До слова, на Херсонщині СБУ затримала депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.

Читайте також:

Теги: депутат Херсонщина Володимир Сальдо окупанти колабораціонізм суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21290 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 3 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 березня, 07:55
Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони
На Курщині погіршилася ситуація – Deepstate
2 березня, 03:50
У ніч проти 28 лютого уламки дрона влучили у будинок на Київщині
Речник КМВА пояснив, чому дрони не менш небезпечні, ніж ракети
27 лютого, 16:34
Гурт «Ногу Свело!» випустив кліп-карикатуру на режим Путіна в день річниці повномасштабного вторгнення
Російський гурт висміяв диктатора Путіна в новому кліпі (відео)
25 лютого, 14:01
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 38334 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 23 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
23 лютого, 07:39
Юлія Тимошенко на Київському безпековому форумі
Тимошенко приголомшила соцмережі новим образом (фото)
21 лютого, 20:09
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10146 танків
Втрати ворога станом на 21 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
21 лютого, 07:39
Найбільш небезпечною ділянкою на Курщині є Писарівка-Юнаківка
Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState
21 лютого, 06:38
Також президент прокоментував рішення Верховної Ради дати дозвіл державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки
Зеленський заявив про готовність до зустрічей із представниками США
11 лютого, 20:04

Кримінал

Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо
Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо
Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ скерувало справу нардепа Дубневича до суду
Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ скерувало справу нардепа Дубневича до суду
Російські агенти намагалися знеструмити кілька українських регіонів
Російські агенти намагалися знеструмити кілька українських регіонів
Справа про хабар. Заступник голови Тернопільської ОВА Гайдук отримав вирок
Справа про хабар. Заступник голови Тернопільської ОВА Гайдук отримав вирок
Суд конфіскував авто жінки, яка рятувала чоловіка від ТЦК
Суд конфіскував авто жінки, яка рятувала чоловіка від ТЦК
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
29K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
21K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
8570
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5125
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua