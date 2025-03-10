Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2025 року

Ворог також активно штурмував українські позиції на Торецькому напрямку

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

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Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Українські війська відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили їх усі.

На Краматорському напрямку

Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Лиманському напрямку

Російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, на даний час точиться бій

На Торецькому напрямку

Окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зоря, Попів Яр та Удачне.

Наші воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 27 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще сім атак загарбників тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнали райони Степового та Кам’янського.

Нагадаємо, триває 1111-й день повномасштабної війни в Україні.