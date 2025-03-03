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Бойові бджоли? ЗСУ застосували незвичну «зброю» для зачистки окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бойові бджоли? ЗСУ застосували незвичну «зброю» для зачистки окупантів
225 окремий штурмовий батальйон: «Українці почали мобілізувати бджіл до лав ЗСУ»
фото: скнриншот відео

«Після скидання в підвал із росіянами двох вуликів з українськими бойовими бджолами, окупанти були ліквідовані»

На Покровському напрямку українські військові ліквідували російських окупантів за допомогою вуликів з бджолами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 225 окремий штурмовий батальйон.

«Українці почали мобілізувати бджіл до лав ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група піхоти під командуванням Гетьмана Івана Володимировича на псевдо «Шлях» зачищала будинок на Покровському напрямку, де натрапила на підвал з окупантами. За словами українських військових, бійці витратили всі гранати, але противник усе ще чинив опір.

«За деякий час, після скидання в підвал із росіянами двох вуликів з українськими бойовими бджолами, окупанти були ліквідовані. Можливо, це не за стандартами НАТО. Можливо, ці бійці могли б бути вдягнені в костюми й проводити наради десь у теплому кабінеті. Але надворі 2025 рік, а Росія все ще намагається нас знищити, не шкодуючи ні життів своїх громадян, ні ресурсів, і точно не збирається зупинятися», – наголошують у ЗСУ.

Нагадаємо, військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області – втрати росіян склали 14 військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Так, бійці бригади «Гарт» дронами та мінометами завдали вогневих уражень по бліндажах противника, який намагається закріпитися на Вовчанському напрямку.

До слова, у північній частині міста Часів Яр Донецької області, за яке вже майже рік тривають бої, російські загарбники активно накопичують особовий склад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця, якого цитує «Супільне».

Запорожець повідомив, що війська РФ зменшили застосування артилерії для обстрілів міста. Він припустив, що це може бути пов'язано з активним накопиченням живої сили РФ та підготовкою окупантів до можливих активніших штурмів у різних частинах Часового Яру. 

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Теги: ЗСУ будинок українці окупанти росія військові

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