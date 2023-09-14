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Україна повернула ще 11 дітей: наймолодшій лише три роки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула ще 11 дітей: наймолодшій лише три роки
фото ілюстративне

Серед дітлахів двоє дітей позбавлені батьківського піклування

11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

«Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьому передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО «Українська мережа за права дитини», органів опіки та піклування, служб у справах дітей.

Серед дітлахів двоє дітей позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини.

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.

Теги: Херсон війна окупанти діти

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