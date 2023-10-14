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Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян
фото з відкритих джерел

Українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки

Російські спроби атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалилися – їх наступ може перетворитись у «биття в бетонну стіну». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації. 

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. 

Російський військовий блогер вказав на те, що українські збройні сили використовують мінні поля для сповільнення просування російських військ у напрямку Авдіївки.

Російський доброволець заявив, що зношені стволи погіршують точність артилерійських ударів російських військ у районі Авдіївки. Раніше, скарги на неефективність російської артилерії були помічені ISW та іншими джерелами інформації.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть «стиснути [український] периметр», захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть «бити по бетонних» укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають у російському інформаційному просторі навколо операцій.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. 

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.

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Теги: волонтер завод військові місто блогер рашисти наступ

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