Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
фото ілюстративне

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога на Бахмутському напрямку, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади», – сказав він.

Сирський додав, що для організації виконання завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі. 

«У ході роботи було заслухано висновки із оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії», – зазначив командувач.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються контратакувати після того, як українським захисникам вдалося деокупувати Кліщіївку та Андріївку. Також росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Теги: окупанти ЗСУ війна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
Сьогодні, 06:12
Маск вважає, що кількість звільнених територій України не варта великого числа жертв
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
Сьогодні, 14:16
ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)
ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)
Сьогодні, 11:34

Події в Україні

Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
Створення реєстру військовозобов’язаних: зареєстровано законопроєкт
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів
Ворог контратакує поблизу Бахмута
Ворог контратакує поблизу Бахмута
Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи
Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи
Буданов пояснив, чим тривала війна небезпечна для України
Буданов пояснив, чим тривала війна небезпечна для України
«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів
«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
23K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
21K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
14K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
12K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
12K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту