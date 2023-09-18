ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога на Бахмутському напрямку, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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«У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади», – сказав він.

Сирський додав, що для організації виконання завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі.

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«У ході роботи було заслухано висновки із оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії», – зазначив командувач.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються контратакувати після того, як українським захисникам вдалося деокупувати Кліщіївку та Андріївку. Також росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.