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У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії
Загинув волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше
фото: Project Konstantin/Facebook

Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців

На війні в Україні загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше. Про це повідомив благодійний фонд Project Konstantin, співзасновником якого був Фуше.

«На щиті: Пітер Hasta La Vista Фуше. Із важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого любого директора та засновника», – йдеться в повідомленні.

Загинув волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше
Загинув волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше
фото: Project Konstantin/Facebook

У благодійному фонді наголосили, що непохитна відданість Пітера своїй справі, нескінченне співчуття, а також надзвичайна відданість Україні та її народу вплинули на безліч життів.

Пітер Фуше займався евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших прифронтових міст та містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах
Пітер Фуше займався евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших прифронтових міст та містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах
фото: Project Konstantin/Facebook

«Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців, займався евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших прифронтових міст та містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах. Хоробрість та самовідданість Піта перед лицем небезпеки були незвичайними, і його дії назавжди будуть закарбовані в наших серцях. Піт був більше ніж лідером. Він був маяком надії, справжнім героєм та другом для всіх. Його мудрість, співчуття та віра у Бога надихали нас щодня», – йдеться в дописі.

Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців
Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців
фото: Project Konstantin/Facebook

Зазначимо, що в березні 2022 року британець вирішив приїхати в Україну, щоб долучитися до боротьби проти російських окупантів.

Спершу Фуше був волонтером, допомагав створювати польовий шпиталь у Броварах під Києвом.Згодом доброволець пройшов декілька медичних тренінгів і долучився до територіальної оборони. Було також засновано благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

У січні 2024 року Пітер Фуше з Великої Британії офіційно долучився до лав Збройних сил як бойовий медик. Вже незабаром, у лютому 2024 року, чоловік емоційно звернувся до урядів країн Заходу та закликав їх терміново передати Україні обіцяну військову допомогу.

Теги: волонтер іноземці добровольці смерть війна

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