Рада до кінця липня ухвалить закон про економічне бронювання? Дані від відомої волонтерки

Волонтнрка зазначила, що у законопроєктах пропонуються різні варіанти «економічного бронювання»

Українська волонтерка, військовослужбовиця, розвідниця Збройних сил України Ярина Чорногуз заявила, що за її інформацією, наступного тижня у Верховній Раді розглядатимуть чотири законопроєкти про так зване «економічне бронювання» з великим наміром прийняти один із них.

Чорногуз зазначила, що у законопроєктах пропонуються різні варіанти «економічного бронювання», серед них такий, де очільник підприємства міг би забронювати певну кількість працівників, та щомісяця платити за них 20 тисяч гривень «відкупних».

Не менш, обурливою, на думку волонтерки, є ідея від законотворців Кабінету міністрів зробити можливою для бронювання категорію з зарплатою 36 тисяч грн і більше. Така ідея, вважає військовослужбовиця, підриває саме поняття чину «обовʼязок».

На її думку, якщо можна викупитися ухилянтам, які заробляють більше 36 тис. грн на своєму підприємстві, то постає логічне питання – чому військовим, які воюють третій рік (а дехто на старих контрактах пʼятий рік) у повномасштабній війні, не можуть придбати собі демобілізацію?

Волонтерка нагадала, що авторами законопроєктів про «економічне бронювання» є: Дмитро Наталуха, Олександр Маріковський, Анна Пуртова, Марія Мезенцева та Галина Третьякова.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

Раніше стало відомо, що до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Крім того, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.