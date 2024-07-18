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Зеленський затвердив Стратегію морської безпеки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський затвердив Стратегію морської безпеки України
Реалізації Стратегії морської безпеки фінансуватиметься за кошти державного бюджету та міжнародних донорів
фото з відкритих джерел

Стратегія морської безпеки має підвищити спроможність Військово-морських сил ЗСУ та Морської охорони Державної прикордонної служби для ефективної протидії агресії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, Кабінет міністрів разом зі Службою безпеки та Службою зовнішньої розвідки у тримісячний строк мають розробити та затвердити план заходів з реалізації даної стратегії. Вона є основою для розроблення інших документів планування у сфері забезпечення морської безпеки держави.

Як зазначено в указі, метою Стратегії морської безпеки є забезпечення готовності, комплексного і ефективного запобігання та реагування на загрози морській безпеці України, які виникають на прибережних територіях, у її морських просторах, а також інших районах Світового океану, на які поширюються економічні та інші інтереси України.

Стратегія морської безпеки має підвищити спроможність складових сектору безпеки і оборони України, зокрема Військово-морських сил ЗСУ та Морської охорони Державної прикордонної служби для ефективної протидії агресії та адекватного реагування на інші загрози морській безпеці України, їх усунення або мінімізації.

Крім того, серед цілей – отримання компенсацій за спричинені агресором втрати, відбудова морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій, а також відновлення деокупованих територій.

Стратегія морської безпеки ґрунтується на засадах:

  • оборони та безпеки – розвитку оборонних і безпекових морських спроможностей держави для стримування та відбиття збройної агресії проти України, мінімізації зовнішніх загроз та негативних впливів;
  • стійкості – здатності морського та річкового потенціалу держави адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримувати стале функціонування в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз, що динамічно змінюються;
  • розвитку – розбудови, зміцнення і посилення морського та річкового потенціалу держави з метою надійного забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;
  • взаємодії – розбудови і зміцнення міжвідомчих зв'язків, а також стратегічних відносин з іншими державами задля здійснення практичних заходів розвитку співробітництва у спільних інтересах та гарантування національної безпеки України.

Варто зазначити, що реалізації стратегії фінансуватиметься за кошти державного бюджету та інших джерел, зокрема іноземних інвестицій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.

Раніше у вересні 2021 року Рада національної безпеки та оборони провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України.

Теги: безпека море Чорне море ВМС указ Володимир Зеленський

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