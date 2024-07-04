ЗСУ офіційно підтвердили вихід з мікрорайону Канал у Часовому Ярі

Українські військові продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії

Українські захисники вийшли з мікрорайону, аби зайняти більш вигідні позиції

Українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути. Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефір телемарафону.

«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції», – пояснив він.

Як зазначив військовий, ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

«У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, – взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я», – додав Волошин.

Нагадаємо, російські військові окупували мікрорайон Канал в місті Часів Яр, Донецької області.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До слова, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.