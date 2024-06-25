Морські дрони СБУ. Невідомі деталі унікальних спецоперацій

У битві за Чорне море команда Малюка весь час знаходиться на крок попереду росіян

З початку 22-го року уважно стежу за тональністю західної преси. Від абсолютної підтримки у перший рік, до, скажемо так, різних оцінок на рік третій. Однак є тема про яку західна преса пише виключно схвально. Мова йде про морські дрони СБУ.

24 червня американське видання The Wall Street Journal розповіло невідомі деталі унікальних спецоперацій з використанням «Sea Baby». Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі ворога. При цьому нагадаю, що всього уражено морськими дронами вже 11 російських кораблів.

Які висновки з цих подробиць?

По-перше, можемо констатувати, що у битві за Чорне море команда Малюка весь час знаходиться на крок попереду росіян. Як тільки у ворога думають, що адаптувались, у Службі знаходять нове рішення. І слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений.

Так, морські дрони вже обладнували системою реактивного залпового вогню. Тепер вони здатні проводити мінування. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, у короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням.

По-друге, нова модернізація морських дронів отримала найвищу оцінку американців. А я нагадаю, що публікації від The Wall Street Journal передували декілька репортажів CNN, а американський історик Тімоті Снайдер назвав морські перемоги України – ключовою подією 2023 року.

Зазначу, мова йде про унікальну розробку, яка вперше застосовується у бойових умовах. Російський корабель вивели з ладу міною, яку за 400 км приніс безпілотник СБУ – це був ракетний корвет «Самум» восени 2023 року.

Наступними були патрульний катер «Павло Державін» та великий буксир, який йшов йому на допомогу. Також на міні від «Sea Baby» підірвався один з двох сучасних протимінних кораблів, які стоять на службі у РФ.

«Ми робимо багато речей, які не робив ніхто у світі», – цитує американське видання інженерів-розробників з СБУ.

Чому для України важливі такі публікації в американській пресі? У США люблять переможців, люблять історії успіхи. І імідж України, як країни-переможця на морі завдяки власним розробкам, у рік виборів у США особливо цінний. Виділяти зброю і допомагати будуть успішним.