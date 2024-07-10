Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень на фронті

Найбільш інтенсивно ворог атакує на Покровському напрямку

Протягом доби ротивник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 56 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 78 КАБів) та 419 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2932 обстріли позицій наших військ і населених пунктів із артилерії та інших типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але контрольованою. Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії, спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і техніку.

На Харківському напрямку

Російські окупанти шість разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районі Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуація під контролем наших військ. За інформацією станом на зараз, нашими воїнами на цьому напрямку ліквідовано 44 окупантів, три артилерійські системи, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, 20 БпЛА. Також противник втратив пораненими 78 військовослужбовців, пошкоджено один його засіб ППО, дві артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної та автомобільної техніки.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито п’ять штурмових дій поблизу населених пунктів Берестове та Піщане. Неподалік Синьківки продовжуються чотири боєзіткнення. Ще одна атака триває поблизу Берестового.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські війська вчинили 16 атакувальних спроб поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Триває три атаки в районі Макіївки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Агресор провів п’ять штурмових дій. Локації бойових зіткнень у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Усі намагання ворога були безуспішні.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Наші війська зупинили п’ять атак противника поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Два боєзіткнення ще не закінчені.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни намагалися 14 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 11 атак, три – ще тривають. За попередніми підрахунками втрати ворога складають понад 60 осіб особового складу та дві артилерійські системи.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 40 штурмових дій росіян. Триває відбиття семи атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Євгенівка.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби в особовому складі тут становлять: безповоротними – 99 окупантів; санітарними – 175. Знищено дві гармати, міномет та вісім одиниць автомобільної техніки. Серед пошкодженої техніки ворога – дві гаубиці 2А65 «Мста-Б», два 120-мм міномети, бойова броньована машина та дві одиниці автомобільної техніки.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Загарбники намагалися 11 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, однак – безуспішно. Тривають два боєзіткнення поблизу Нейталового.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбувалося дев’ять ворожих атак у районах Водяного й Урожайного. П’ять штурмових дій ворога ще тривають. Сили оборони контролюють ситуацію.

мапа: deepstate

На Гуляйпільському напрямку

Підрозділи наших військ відбивали чотири атаки противника в напрямку Гуляйполя. Три з них завершились, ще одна – триває.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Зазнали невдачі три спроби противника просунутись вперед біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

мапа: deepstate

Нагадаємо, триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.