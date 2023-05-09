Окупанти змінюють систему примусової мобілізації на Луганщині

Керівництво нового «військкомату» призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян

Росіяни призначили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату «ЛНР»

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники створюють «військкомати» для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ. Про це інформує Центр нацспротиву.

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Окупанти призначили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату «ЛНР», що очолювали місцеві колаборанти. Причиною цього стало те, що цей «орган» не впорався з планом з мобілізації потрібної кількості осіб до складу армії Росії, бо місцеве населення ухиляється від призову.

«Замість нього окупанти створили новий орган під назвою «Фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат «ЛНР», керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян», – пояснюють у відомстві.

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Зазначається, що нова структура вже зафіксована у російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній «воєнний комісаріат «ЛНР».

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях.

До слова, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.