Як відбувається «евакуація» окупантів з Енергодара: дані від мера

Більшість місцевих мешканців, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь

Російські загарбники продовжують «евакуювати» людей з Енергодара, вивозять свою документацію та обладнання. Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлова, передає «Радіо Свобода».

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«Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певний по продуктах та засобів першої необхідності. АЗС також та банкомати порожні», – сказав він.

Зазначається, що більшість місцевих мешканців, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Він додав, що окупаційна влада активно вивозить свою документацію з міста.

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«Вивозять всі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують вже третій день і вивозяться», – додав він.

При цьому мер не виключає, що такі дії окупантів можуть бути провокацією.

Раніше повідомлялося, що так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.